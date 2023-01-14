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На Донеччині поблизу Бородичного ексгумували тіла двох українських захисників

Пошукові групи вирушили на відпрацювання локацій на звільнених територіях Херсонської області.

У Донецькій області поблизу села Богородичне ексгумували тіла двох українських захисників. 

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінгтеграції тимчасово окупованих територій.

Також пошукові групи вирушили на відпрацювання локацій на звільнених територіях Херсонської області.

Фото: Мінреінтеграції

“Ці території ще зовсім не розміновані, але наші пошуковці відразу ж вирушили туди, щоб якомога швидше повернути оборонців рідним. Попри всі складнощі тіла двох бійців вже передано на судово-медичну ДНК-експертизу. Якщо вам відомі локації ймовірних поховань, повідомляйте нам на телефони гарячої лінії”, – зауважив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Телефон гарячої лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Написати можна у месенджер на номер (095) 896-04-21 чи повідомити про зниклого особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

Нагадаємо, поліція Київської області отримала сучасні ДНК-лабораторії від фонду Говарда Баффета. За допомогою двох новітніх апаратів ANDE 6C можливо виділити ДНК-профіль та надалі встановити особу.

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