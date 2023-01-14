В Україні у неділю від 3° морозу до 7° тепла

У північних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

У неділю, 15 січня у східних областях України прогнозують невеликий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.

У всіх регіонах, крім північних та східних областей, туман, місцями ожеледь. У північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південний, на сході країни східний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла, вдень у західних областях 2-7° тепла.