Санду засудила сьогоднішні ракетні атаки РФ

Президентка Молдови Мая Санду засудила сьогоднішні ракетні атаки Росії проти України.

“Ми рішуче засуджуємо сьогоднішні посилені атаки Росії та підтримуємо тих, хто втратив близьких у Дніпрі та у всій Україні. Мир має перемогти”, – написала вона у Твіттері.

Санду зазначила, що жорстока війна Росії проти України знову безпосередньо впливає Молдову.

Russia’s brutal war against 🇺🇦directly impacts Moldova again. 🇲🇩border police found rocket fragments near Larga village in northern 🇲🇩. We strongly condemn today’s intensified attacks of Russia & stand with those who lost loved ones in Dnipro & across 🇺🇦. Peace must prevail. pic.twitter.com/JhlYNExoiG — Maia Sandu (@sandumaiamd) January 14, 2023

Нагадаємо, молдовські прикордонники виявили уламки російської ракети біля села Ларга на півночі країни.

Це вже третій випадок падіння на територію Молдови уламків ракет через обстріл України. Попередні інциденти із падінням уламків ракет РФ сталися 5 грудня і 31 жовтня.