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Санду засудила сьогоднішні ракетні атаки РФ

"Мир має перемогти".

Санду засудила сьогоднішні ракетні атаки РФ
Майя Санду
Фото: NEWSMD.md

Президентка Молдови Мая Санду засудила сьогоднішні ракетні атаки Росії проти України.

“Ми рішуче засуджуємо сьогоднішні посилені атаки Росії та підтримуємо тих, хто втратив близьких у Дніпрі та у всій Україні. Мир має перемогти”, – написала вона у Твіттері.

Санду зазначила, що жорстока війна Росії проти України знову безпосередньо впливає Молдову.  

Нагадаємо, молдовські прикордонники виявили уламки російської ракети біля села Ларга на півночі країни

Це вже третій випадок падіння на територію Молдови уламків ракет через обстріл України.  Попередні інциденти із падінням уламків ракет РФ сталися 5 грудня і 31 жовтня.

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