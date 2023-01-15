Тип ракет, які атакували Київ, встановлюється, але вони летіли по балістичній траєкторії, -Ігнат
Тип ракет, які атакували Київ, встановлюється, але вони летіли по балістичній траєкторії, -Ігнат
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Суддю Київського окружного адмінсуду, яка не подала декларацію через релігійні переконання, визнали винною
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
Іванна Коберник: "Боюся, консервативні вчителі казатимуть: “Тут тобі не Європа, повертайся назад”. Це найгірше, що може статися"
У Дніпрі окупанти влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Дніпрі окупанти влучили у багатоповерхівку (оновлено)
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
Успіх мемуарів принца Гаррі: приреченість чи розрахунок?
У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)
У Києві сталися вибухи через атаку росіян (оновлено)
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Щедрик: краще ніколи, ніж пізно
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
Пітер Осборн: “Національну ідентичність слід шукати в майбутньому, а не озираючись у минуле”
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по будинку у Дніпрі ракетою Х-22, яку називають “убивцею авіаносців”, – Ігнат

Ракету з дальнього бомбардувальника Ту-22м3.

Росіяни вдарили по житловому будинку у Дніпрі, унаслідок чого загинуло щонайменше 12 осіб, надзвуковою крилатою ракетою Х-22 "Буря".

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Окупанти випустили ракету з дальнього бомбардувальника Ту-22м3.

Фото: Вікіпедія

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що цю ракету називають “убивцею авіаносців”, пише Укрінформ.

Загалом зафіксовано пʼять пусків цих ракет, які здійснювалися з районів Курська та Азовського моря.

Ігнат додав, що ракета такого самого типу в червні поцілила по торговому центрі в Кременчуку.

“Ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають убивцею авіаносців, призначена для знищення саме авіаносних груп у морі. Вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б’ють по густонаселеному місту. Немає жодного пояснення і виправдання цьому терористичному акту”, – наголосив речник Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, унаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Дніпру загинуло щонайменше 12 осіб, серед них 15-річна дівчина. Відомо про 64 постраждалих, врятовано наразі 37 людей, з них 6 дітей.

Фото: EPA/UPG

Внаслідок ракетного удару в Кривому Розі загинула людина, ще одна отримала поранення. 

Ворог здійснив загалом близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 10 пусків керованих авіаційних ракет. Сили оборони знищили 18 крилатих ракет та 7 керованих авіаційних ракет.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також