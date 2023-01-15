Росіяни вдарили по будинку у Дніпрі ракетою Х-22, яку називають “убивцею авіаносців”, – Ігнат

Росіяни вдарили по житловому будинку у Дніпрі, унаслідок чого загинуло щонайменше 12 осіб, надзвуковою крилатою ракетою Х-22 "Буря".

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Окупанти випустили ракету з дальнього бомбардувальника Ту-22м3.

Фото: Вікіпедія

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що цю ракету називають “убивцею авіаносців”, пише Укрінформ.

Загалом зафіксовано пʼять пусків цих ракет, які здійснювалися з районів Курська та Азовського моря.

Ігнат додав, що ракета такого самого типу в червні поцілила по торговому центрі в Кременчуку.

“Ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають убивцею авіаносців, призначена для знищення саме авіаносних груп у морі. Вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б’ють по густонаселеному місту. Немає жодного пояснення і виправдання цьому терористичному акту”, – наголосив речник Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, унаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Дніпру загинуло щонайменше 12 осіб, серед них 15-річна дівчина. Відомо про 64 постраждалих, врятовано наразі 37 людей, з них 6 дітей.

Фото: EPA/UPG

Внаслідок ракетного удару в Кривому Розі загинула людина, ще одна отримала поранення.

Ворог здійснив загалом близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 10 пусків керованих авіаційних ракет. Сили оборони знищили 18 крилатих ракет та 7 керованих авіаційних ракет.