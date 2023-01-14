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Сьогодні Росія порушила один із основних принципів міжнародного гуманітарного права, – Резніков

“Я просто виконував наказ” не виправдає вас".

Сьогодні Росія порушила один із основних принципів міжнародного гуманітарного права, – Резніков
Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВ

Сьогодні Росія серйозно порушила один із основних принципів міжнародного гуманітарного права, зруйнувавши житловий будинок у Дніпрі.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Я просто виконував наказ” не виправдає вас, військові злочинці. Доведено Нюрнбергом”, – написав він у Твіттері.

Нагадаємо, унаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Дніпру загинуло щонайменше 12 осіб, серед них 15-річна дівчина. Відомо про 64 постраждалих, врятовано наразі 37 людей, з них 6 дітей.

Внаслідок ракетного удару в Кривому Розі загинула людина, ще одна отримала поранення. 

Ще в кількох областях ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури. 

Ворог здійснив загалом близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 10 пусків керованих авіаційних ракет. Сили оборони знищили 18 крилатих ракет та 7 керованих авіаційних ракет.

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