Сьогодні Росія порушила один із основних принципів міжнародного гуманітарного права, – Резніков

“Я просто виконував наказ” не виправдає вас".

Сьогодні Росія серйозно порушила один із основних принципів міжнародного гуманітарного права, зруйнувавши житловий будинок у Дніпрі.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Я просто виконував наказ” не виправдає вас, військові злочинці. Доведено Нюрнбергом”, – написав він у Твіттері.

Today, rus seriously violated one of the core Int.Humanitarian Law principles,distinction,destroyed an apartment building in Dnipro,killed at least 5 people&injured min 39.

"I was just following orders” will not excuse you,war criminals.Proved by Nuremberg.

Art by @MariiaLoniuk pic.twitter.com/lEvCsEMRcn — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 14, 2023

Нагадаємо, унаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Дніпру загинуло щонайменше 12 осіб, серед них 15-річна дівчина. Відомо про 64 постраждалих, врятовано наразі 37 людей, з них 6 дітей.

Внаслідок ракетного удару в Кривому Розі загинула людина, ще одна отримала поранення.

Ще в кількох областях ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури.

Ворог здійснив загалом близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 10 пусків керованих авіаційних ракет. Сили оборони знищили 18 крилатих ракет та 7 керованих авіаційних ракет.