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Сили оборони ліквідували ще 630 окупантів і два танки, – Генштаб

Також захисники знищили 10 ББМ і чотири артилерійських системи. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 15 січня орієнтовно склали 115 290 осіб. Минулої доби сили оборони ліквідували ще 630 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у фейсбук.

Фото: Генштаб

Інші втрати:

  • танків – 3106 (+2)
  • бойових броньованих машин – 6183 (+10)
  • артилерійських систем – 2094 (+4)
  • РСЗВ – 437  (+0)
  • засоби ППО – 219  (+0)
  • літаків – 286  (+0)
  • гелікоптерів – 276  (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5)
  • крилаті ракети – 749 (+26)
  • кораблі/катери – 17 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0)
  • спеціальна техніка – 187 (+1).

Нагадаємо, в Генштабі підтвердили, що 12 січня у напрямку Старобільська Луганської області ворог проводив евакуацію близько 50 осіб своїх поранених. За наявною інформацією, у одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників.

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