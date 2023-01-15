Сили оборони ліквідували ще 630 окупантів і два танки, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 15 січня орієнтовно склали 115 290 осіб. Минулої доби сили оборони ліквідували ще 630 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у фейсбук.
Інші втрати:
- танків – 3106 (+2)
- бойових броньованих машин – 6183 (+10)
- артилерійських систем – 2094 (+4)
- РСЗВ – 437 (+0)
- засоби ППО – 219 (+0)
- літаків – 286 (+0)
- гелікоптерів – 276 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5)
- крилаті ракети – 749 (+26)
- кораблі/катери – 17 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0)
- спеціальна техніка – 187 (+1).
Нагадаємо, в Генштабі підтвердили, що 12 січня у напрямку Старобільська Луганської області ворог проводив евакуацію близько 50 осіб своїх поранених. За наявною інформацією, у одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників.