Сили оборони ліквідували ще 630 окупантів і два танки, – Генштаб

Також захисники знищили 10 ББМ і чотири артилерійських системи.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 15 січня орієнтовно склали 115 290 осіб. Минулої доби сили оборони ліквідували ще 630 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у фейсбук.

Фото: Генштаб

Інші втрати:

танків – 3106 (+2)

бойових броньованих машин – 6183 (+10)

артилерійських систем – 2094 (+4)

РСЗВ – 437 (+0)

засоби ППО – 219 (+0)

літаків – 286 (+0)

гелікоптерів – 276 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5)

крилаті ракети – 749 (+26)

кораблі/катери – 17 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0)

спеціальна техніка – 187 (+1).

Нагадаємо, в Генштабі підтвердили, що 12 січня у напрямку Старобільська Луганської області ворог проводив евакуацію близько 50 осіб своїх поранених. За наявною інформацією, у одному із танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників.