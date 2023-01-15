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За минулу добу росіяни вбили 26 цивільних українців

Більша частина цих людей - жертви російської ракетної атаки у Дніпрі.

За минулу добу росіяни вбили 26 цивільних українців
Фото: EPA/UPG

14 січня внаслідок російської агресії загинули 26 цивільних українців, поранено 81 людину.

Про це у Телеграм написав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За даними обласних військових адміністрацій, у Дніпропетровській області - 21 загиблий, 74 поранених, у Донецькій області - 5 загиблих, 4 поранених, у Сумській області - 1 поранений, а у Херсонській області - 2 поранених.

Зазначимо, що у Дніпрі триває розбір завалів будинку, в який влучила російська ракета. Кількість жертв російської ракетної атаки може зрости. Станом на ранок 15 січня відомо про 21 загиблого. Врятовано 38 людей, зокрема шістьох дітей. Рятувальники продовжують пошуки 35 мешканців.

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