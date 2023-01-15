Літак розбився неподалік від аеропорту у Покхарі.

У Непалі розбився літак ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines, який летів за маршрутом Катманду – Покхара.

Про це повідомляє The Kathmandu Post.

На його борту були 68 пасажирів та чотири члени екіпажу. Літак розбився неподалік від міжнародного аеропорту у Покхарі, третього за кількістю населення міста в Непалі.

Зазначимо, що Yeti Airlines – непальська авіакомпанія, один з найбільших авіаперевізників у країні.

Нагадаємо, що у листопаді пасажирський літак танзанійської авіакомпанії Precision Air впав в озеро Вікторія. Причиною падіння став шторм та сильні дощі.