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Помер легендарний британський гітарист Джефф Бек

Музикант помер від бактеріального менінгіту.

Помер легендарний британський гітарист Джефф Бек
ЕРА/UPG
Фото: Джефф Бек

У віці 78 років помер від бактеріального менінгіту британський гітарист Джефф Бек, якого вважають одним із найвпливовіших музикантів в історії рок-музики. 

Про це повідомляє його сторінка у Твіттері.

Як пише BBC, Бек отримав популярність усередині 1960-х як один із членів групи Yardbirds, важча гітарна музика якої задала напрямок, що пізніше став хард-роком. 

У складі Yardbirds Бек замінив Еріка Клептона.

Потім Джефф Бек створив власну групу разом із Родом Стюартом.

“Особливий гітарний тон Бека, його стиль і гучність звучання дуже вплинули на всю рок-музику, зокрема важкий метал, джаз-рок і навіть панк”, – зазначає видання.

У 1975 році Бек записав повністю інструментальний альбом Blow By Blow, який спродюсував Джордж Мартін, відомий роботою з “Бітлз”. 

У 1980-х і 90-х Бек записувався разом із Найлом Роджерсом та вокалістом Rolling Stones Міком Джаггером, працював із басистом Pink Floyd Роджером Уотерсом та співаком Джоном Бонджові.

Джефф Бек був двічі представлений у Залі слави рок-н-ролу –як учасник Yardbirds та вдруге за роботу з гуртом Джеффа Бека.

За свою кар’єру він отримав вісім премій “Греммі”.

Нагадаємо, не стало українського композитора, мультиінструменталіста, поета, члена наглядової ради ГО "УААСП" Сергія Круценка.

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