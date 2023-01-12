Помер легендарний британський гітарист Джефф Бек

У віці 78 років помер від бактеріального менінгіту британський гітарист Джефф Бек, якого вважають одним із найвпливовіших музикантів в історії рок-музики.

Про це повідомляє його сторінка у Твіттері.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv — Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023

Як пише BBC , Бек отримав популярність усередині 1960-х як один із членів групи Yardbirds, важча гітарна музика якої задала напрямок, що пізніше став хард-роком.

У складі Yardbirds Бек замінив Еріка Клептона.

Потім Джефф Бек створив власну групу разом із Родом Стюартом.

“Особливий гітарний тон Бека, його стиль і гучність звучання дуже вплинули на всю рок-музику, зокрема важкий метал, джаз-рок і навіть панк”, – зазначає видання.

У 1975 році Бек записав повністю інструментальний альбом Blow By Blow, який спродюсував Джордж Мартін, відомий роботою з “Бітлз”.

У 1980-х і 90-х Бек записувався разом із Найлом Роджерсом та вокалістом Rolling Stones Міком Джаггером, працював із басистом Pink Floyd Роджером Уотерсом та співаком Джоном Бонджові.

Джефф Бек був двічі представлений у Залі слави рок-н-ролу –як учасник Yardbirds та вдруге за роботу з гуртом Джеффа Бека.

За свою кар’єру він отримав вісім премій “Греммі”.

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