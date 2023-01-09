​Оголошення лавреатів Літературної премії Ірпеня відбудеться 21 березня

У місті Ірпінь 21 березня відбудеться оголошення лавреатів Літературної премії Ірпеня за 2021 рік. Ця подія стане початком відновлення вручення премії українським літераторам.

Про це повідомив у Facebook голова Інвестиційної ради міста Володимир Карплюк.

За його словами, у 2022 році премію не вручали через воєнні дії в Ірпені. З цієї ж причини не відбулося нове номінування на отримання нагороди. У конкурсі на премію за 2021 рік узяв участь 261 автор.

Цьогоріч Літературна премія Ірпеня доповнилася ще однією номінацією – “За найкращий літературний твір військовослужбовця або ветерана війни з Росією”.

Літературна премія Ірпеня – це щорічна всеукраїнська премія в галузі літератури, заснована 2020 року Товариством “Відважних” та Інвестиційною радою Ірпеня. Завдання премії – пошук нових авторів із метою їх мотивації до подальшої творчості. Наразі премія має п’ять номінацій: проза, поезія, спеціальна премія “Література для дітей”, премія “За вже видані книги українських авторів” та нова номінація “За найкращий літературний твір військовослужбовця або ветерана війни з Росією”.

На розгляд журі премії приймаються неопубліковані раніше (крім номінації “За вже видані книги українських авторів”) рукописи літераторів, які дотепер не видавали жодної книги, але публікували свої твори в колективних збірках чи антологіях. Обмежень щодо віку й місця проживання претендентів, а також щодо тематики й обсягу творів немає.

Дедлайн подачі творів – до 31 грудня кожного року. Нагородження лавреатів премії відбувається 21 березня наступного за поданням творів року.

“П’ятеро лавреатів отримають по 100 тис. гривень кожен. Таким чином, загальний преміальний фонд Літературної премії Ірпеня, починаючи з 2023 року, складатиме 500 000 гривень. Вручення премії за 2021 рік буде на попередніх умовах”, – розповів Володимир Карплюк.

Рукописи потрібно надсилати у форматі Microsoft Word (із фото, біографією та контактними даними автора) на електронну пошту [email protected] Тема листа — Літературна премія Ірпеня.

Нагадаємо, премію імені Юрія Шевельова за найкращу українську есеїстику 2022 року отримав журналіст, історик та перекладач Андрій Павлишин за книжку "Нам і далі загрожує вічність".