Окупанти знищили в Україні 22 музеї та галареї і 9 театрів та філармоній

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури України, які зазнали пошкоджень чи руйнувань через російську агресію є клуби.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Клуби становлять 47% від загальної кількості закладів, які зазнали збитків. 222 клубів зруйновано, а 341 – пошкоджено. З цієї кількості більшість припадає на Донецьку область –24%, Харківську – 14% та Київську 10%.

Зруйновано 155 і пошкоджено 298 бібліотек, найбільше на Донеччині, Київщині та Миколаївщині.

Зруйновано 22 музеї та галереї, пошкоджено – 41. Більшість припадає на Донецьку та Харківську області.

Знищено 9 театрів та філармоній, стльки ж пошкоджено – у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській областях та у Києві.

Окупанти зруйнували 39 закладів мистецької освіти і пошкодили 54, найбільше на Донеччині та Харківщині.

Нагадаємо, унаслідок російської агресії в Україні постраждало 1 189 об’єктів культурної інфраструктури, 446 об’єктів (майже третина) – повністю зруйновані.