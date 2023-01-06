Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври остаточно передали від УПЦ (МП) державі
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Блекаут «засліпив» ProZorro. Що відбувається з державними закупівлями?
Блекаут «засліпив» ProZorro. Що відбувається з державними закупівлями?
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Оприлюднено відео зіткнення українських сил з ворожими розвідниками під Бахмутом
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
​Полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця
​Полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця
ГоловнаКультура

Окупанти знищили в Україні 22 музеї та галареї і 9 театрів та філармоній

Зруйновано 155 бібліотек.

Окупанти знищили в Україні 22 музеї та галареї і 9 театрів та філармоній
Руїни Маріупольського драматичного театру
Фото: Telegram/Петро Андрющенко

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури України, які зазнали пошкоджень чи руйнувань через російську агресію є клуби.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Клуби становлять 47% від загальної кількості закладів, які зазнали збитків. 222 клубів зруйновано, а 341 – пошкоджено. З цієї кількості більшість припадає на Донецьку область –24%, Харківську – 14% та Київську 10%.

Зруйновано 155 і пошкоджено 298 бібліотек, найбільше на Донеччині, Київщині та Миколаївщині.

Зруйновано 22 музеї та галереї, пошкоджено – 41. Більшість припадає на Донецьку та Харківську області.

Знищено 9 театрів та філармоній, стльки ж пошкоджено – у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській областях та у Києві. 

Окупанти зруйнували 39 закладів мистецької освіти і пошкодили 54, найбільше на Донеччині та Харківщині.

Нагадаємо, унаслідок російської агресії в Україні постраждало 1 189 об’єктів культурної інфраструктури, 446 об’єктів (майже третина) – повністю зруйновані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також