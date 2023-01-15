За час повномасштабного вторгнення Україна розробила десятки інновацій для ефективних боїв, – CNN

Для ефективнішого влучання по ворожих цілях українці розробили мобільний додаток, що передає супутникові та розвідувальні дані в реальному часі. Він допомагає підрозділам на передовій вести вогонь по конкретних цілях, пише CNN.

Американські посадовці, що знайомі з розробкою, оцінюють її як дуже ефективний інструмент наведення артилерійського вогню.

"Додаток для націлювання є одним із десятків прикладів інновацій на полі бою, які Україна придумала протягом майже року війни, часто знаходячи дешеві рішення дорогих проблем", – зазначили журналісти.

Крім того, українці навчилися виготовляти на 3D-принтерах запчастини для ремонту важкої техніки в польових умовах. Техніки переобладнали звичайні пікапи в мобільні ракетні установки. Інженери придумали, як прикріпити складні американські ракети до старих радянських винищувачів, таких як МіГ-29, допомагаючи українським ВПС літати.

Раніше Україна навіть розробила власну протикорабельну зброю "Нептун" на основі радянських ракетних конструкцій, яка може вражати російський флот з відстані майже 200 миль.

"Така українська винахідливість вразила офіційних осіб США, які високо оцінили здатність Києва розробляти «Макгайверські» (йдеться про американський серіал про винахідника – Ред.) рішення для своїх потреб на полі бою, які заповнюють важливі тактичні прогалини, залишені більшою та досконалішою західною зброєю", – додали в журналісти.

За їхніми словами, американські посадовці і аналітики відкритих джерел кажуть, що Україна стала справжньою бойовою лабораторією для дешевих, але ефективних рішення.

"Їхні інновації просто неймовірно вражають", – сказав директор програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс.

Один зі співрозмовників CNN відзначив, що через повномасштабну війну Україна стала "лабораторією для озброєння", оскільки західні розробники тепер можуть дізнатися, як їхнє обладнання поводиться в умовах реальних боїв.

Нагадаємо, в грудні три стартапи з розробки безпілотників для Збройних сил України отримали гранти по 5 тисяч доларів.