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​СБУ відкрила справу стосовно депутата Держдуми РФ Журавльова, який воював на Донбасі

Він також агітував жителів захоплених районів Донеччини вступати до окупаційних угруповань РФ.

​СБУ відкрила справу стосовно депутата Держдуми РФ Журавльова, який воював на Донбасі
Олексій Журавльов
Фото: Скріншот відео

Служба безпеки України зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження стосовно депутата Державної думи РФ Олексія Журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення депутат регулярно приїжджав на тимчасово окуповану частину Донеччини.

"Там посадовець увійшов до складу російського угруповання бойовиків "интернациональная бригада "Пятнашка". Перебуваючи в лавах окупантів, він інспектував тимчасово захоплені населені пункти та виступав одним із головних "ньюзмейкерів" Кремля, включаючись в ефіри пропагандистських телеканалів з фронту", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, російський депутат також розгорнув широку агітаційну кампанію на підтримку збройної агресії РФ проти України.

"Під час пропагандистських заходів Журавльов публічно закликав до активізації так званої денацифікації та знищення 2 млн українців", - зазначено в повідомленні.

Крім того, Журавльов агітував жителів захоплених районів Донецької області вступати до окупаційних угруповань країни-агресора.

Раніше СБУ вже повідомила Журавльовупро підозру в посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України за участь у голосуванні Держдуми РФ про визнання Кремлем незалежності самопроголошених "ЛНР"/"ДНР".

Нові обставини слідчі СБУ кваліфікують за ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань), ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни або до розв’язування воєнного конфлікту) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, в грудні в Україні до 15 років засуджено депутата Держдуми РФ, який співав пісню про "сарматушкі".

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