Головне за ніч. Понеділок, 16 січня

Тридцять п'ять загиблих унаслідок ворожого удару ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі, відбиті атаки противника на Донбасі, ворожі удари по Запоріжжю і Нікопольщині, вибухи в Севастополі.

Станом на ранок понеділка кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилась до 35.

Рятувально-пошукова операція триває вже майже 40 годин, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей", - написав Резніченко.

39 людей врятовані, 75 поранені. Серед поранених 14 дітей. Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар’їнка на Донеччині.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили та військової техніки, один склад боєприпасів та один засіб радіоелектронної боротьби ворога.

Ворог завдав двох ракетних ударів та здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 16 січня - в нашій новині.

Російські військові в ніч на 16 січня обстріляли Запоріжжя. Поранено трьох людей, в тому числі двох дітей.

"На місці влучання працюють рятувальники ДСНС, медики і комунальники. Всім постраждалим надається невідкладна медична допомога. Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них – дві дитини дев’яти і п’ятнадцяти років", – написав у Telegram секретар міської ради Анатолій Куртєв.

Голова ОВА Олександр Старух уточнив, що загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю і передмістю. Є руйнування об’єктів цивільної, житлової і промислової інфраструктури.

Запоріжжя та область регулярно зазнають російських обстрілів.

Уночі російські війська знову обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину. У Марганецьку та Червоногригорівську громади прилетіли щонайменше 15 снарядів.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Руйнувань зазнали півтора десятки приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередачі та газопровід.

Нагадаємо, минулої доби ворог відкривав вогонь по Нікопольському району тричі.

У тимчасово окупованому Севастополі вчора пізно ввечері чули звуки вибухів.

“Бавовна завітала до тимчасово окупованого Севастополя: місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів в декількох районах”, – йшлося в повідомленні у Telegram Оперативний ЗСУ.

Нагадаємо, передостанній раз вибухи в Севастополі лунали 4 грудня.

Росія хоче перехопити ініціативу на полі бою і покласти край контрнаступальним успіхам України, а президент РФ Володимир Путін змінює підходи ведення війни, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики зазначають, що Москва, ймовірно, готується провести вирішальну стратегічну операцію впродовж наступних шести місяців.

У ISW також перерахували невдачі Росії у війні проти України. Зокрема за останні 11 місяців РФ не змогла досягти більшості своїх основних оперативних цілей в Україні. Російські війська не змогли захопити Київ, а також Донецьку і Луганську області, утримати захоплені території в Харківській області або місто Херсон.

"Російська повітряна та ракетна кампанія, спрямована проти української критичної інфраструктури під керівництвом генерала Сергія Суровікіна наприкінці 2022 року, також не призвела до значних оперативних наслідків і не деморалізувала українське суспільство, як це, ймовірно, планував Кремль", - зазначають експерти.

В ISW переконані, що з огляду на те, що Путін не відмовився від своїх загарбницьких цілей, він змінює фундаментальні підходи у веденні війни.

Які тенденції визначили аналітики – в нашій новині.

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