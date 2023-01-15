Усе прикордоння Рівненщини заміноване, - ОВА

У Рівненській області заміновано увесь прикордонний периметр із Білоруссю. На півночі області військові активно будують інженерні та фортифікаційні споруди, протитанкові рови.

Про це заявив у Телеграм очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"До того ж північ Рівненської області – це суцільні ліси і болота. Тільки безумець наважиться полізти в цей, як ми називаємо, Поліський котел. Північ Рівненської області перетвориться на криваві болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі", - наголосив Коваль.

За його словами, 229 спільних кілометрів із Білоруссю зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб Рівненської області.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, Росія під виглядом навчань нарощує сили авіації в Білорусі.

У разі збільшення загрози з боку Білорусі військовим командуванням будуть застосовані внутрішні резерви.