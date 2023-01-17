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Зеленський і Штайнмаєр обговорили необхідність нарощування оборонної підтримки України

Також президенти приділили увагу дипломатичному процесу реалізації української формули миру.

Зеленський і Штайнмаєр обговорили необхідність нарощування оборонної підтримки України
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів розмову з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Як ідеться в повідомленні Зеленського у соцмережах, під час бесіди йшлося про ситуацію на фронті, необхідність нарощування оборонної підтримки України, а також дипломатичний процес реалізації української формули миру.

"Україна цінує ухвалені вже на початку цього року важливі оборонні рішення керівництва Німеччини, а також вагому підтримку в гуманітарній, фінансовій та оборонній сферах із самого початку повномасштабного вторгнення Росії", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила за створення спецтрибуналу для розслідування злочинів, скоєних під час російської агресії проти України.

Тим часом на території Німеччини США розпочали розширену програму з підготовки українських військовослужбовців.

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