Хакери, які співпрацюють із Росією, є військовими злочинцями, - Держспецзв’язку

"Це все люди, які або стоять на військовій службі, або фінансуються за рахунок силових структур", - наголосив Юрій Щиголь.

Хакери, які працюють з Росією проти України, є військовими злочинцями, оскільки використовують свої уміння, засоби і навички під час війни.

Про це заявив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь у Media Center Ukraine - Ukrinform.

"Ми повинні розуміти і враховувати те, що по суті всі хакери, які працюють з РФ, — в більшості вони навіть не приховують свою приналежність, — всі вони фінансуються за рахунок держави. Це все люди, які або стоять на військовій службі, або фінансуються за рахунок силових структур. Навіть кошти приватного сектора все одно здобуті корупційним шляхом за сприяння їхньої влади", - сказав Щиголь.

Він підкреслив, що це хакери, які "підконтрольні державі у будь-якому випадку і в усіх значеннях цього слова".

Нагадаємо, Україна закликає створити "Кібер ООН" через російські атаки.

OSINT-аналітики виявили, що 33 додатки з 360 досліджених є небезпечними у смартфонах українців і фактично працюють на Росію та Білорусь.