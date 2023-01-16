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​Росія діє як терористична організація, а не постійний член Радбезу ООН, - голова МЗС Албанії

Олта Джачка засудила ракетний удар Росії по Дніпру, в результаті якого загинули 35 людей.

​Росія діє як терористична організація, а не постійний член Радбезу ООН, - голова МЗС Албанії
Олта Джачка
Фото: kyivpost.com

Міністерка закордонних справ Албанії Олта Джачка засудила ракетний удар Росії по Дніпру, в результаті якого загинули 35 людей.

Про це вона написала у Twitter.

Джачка зауважила, що дії Росії більш подібні до терористичної організації, а не постійного члена Радбезу ООН.

Міністерка написала, що нажахана кількістю жертв, про які вже відомо.

"Це ще один жахливий воєнний злочин Росії, чия стратегія і тактика в Україні більш подібні до того, як діє терористична організація, аніж сучасна держава і постійний член Радбезу ООН. Ці злочини не мають минутися безкарно", - написала вона.

Джачка наголосила, що міжнародна спільнота має спільно працювати над притягненням до відповідальності усього командного ланцюжка російської армії.

Як повідомлялося,12 січня голова МЗС Албанії також повідомила, що в Україні буде відкрито посольство. Вона нагадала, що минуло вже 30 років з того часу, як Албанія та Україна встановили дипломатичні відносини. 

“Сьогодні ми пишаємося тим, що стоїмо поруч з Україною як справжні друзі на правій стороні історії. Героїчний опір України — це боротьба за свободу та відмова від повернення до тиранії, з якої ми обидва вийшли так давно. Ось чому Албанія підтримуватиме Україну і її народ у міру своїх можливостей, поки вони не переможуть у незаконній загарбницькій війні Росії”, - зазначила Джачка.

Нагадаємо, 21 листопада минулого року Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим державою-терористом. А 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

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