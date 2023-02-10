Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Зеленський виступив у Європарламенті
Зеленський виступив у Європарламенті
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)
Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)
Зеленський про Макрона: він нарешті «по-справжньому змінився»
Зеленський про Макрона: він нарешті «по-справжньому змінився»
ГоловнаСвіт

Російська тактика терору не зупинить ні Україну, ні її партнерів, - Мішель

ЄС надалі пришвидшить забезпечення України військовою технікою та засобами ППО.

Російська тактика терору не зупинить ні Україну, ні її партнерів, - Мішель
Фото: скриншот відео

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що терористична тактика Росії не зупинить ні Україну, ні її партнерів.

Про це він написав у Twitter.

"Невибіркові напади Росії на українські міста є військовими злочинами. Ця тактика терору не стримає ні Україну, ні її партнерів. ЄС та його країни-члени підтримують Україну та всіх українців і надалі пришвидшить забезпечення військовою технікою, в тому числі - засобами протиповітряної оборони", - зазначив Мішель.

Нагадаємо, вранці Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога була оголошена по всій Україні. У шістьох областях є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Наразі в Україні знову оголошено повітряну тривогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також