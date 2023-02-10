Російська тактика терору не зупинить ні Україну, ні її партнерів, - Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що терористична тактика Росії не зупинить ні Україну, ні її партнерів.

Про це він написав у Twitter.

"Невибіркові напади Росії на українські міста є військовими злочинами. Ця тактика терору не стримає ні Україну, ні її партнерів. ЄС та його країни-члени підтримують Україну та всіх українців і надалі пришвидшить забезпечення військовою технікою, в тому числі - засобами протиповітряної оборони", - зазначив Мішель.

Russia’s indiscriminate attacks on Ukrainian cities are war crimes.

This terror tactic will not deter Ukraine or its partners.



The EU and it’s member states stand by Ukraine and all Ukrainians. And will further speed up the provision of military equipment, including air defence. — Charles Michel (@CharlesMichel) February 10, 2023

Нагадаємо, вранці Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога була оголошена по всій Україні. У шістьох областях є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури. Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Наразі в Україні знову оголошено повітряну тривогу.