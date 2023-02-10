​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
За добу росіяни завдали трьох ракетних та 45 авіаційних ударів, - Генштаб
За добу росіяни завдали трьох ракетних та 45 авіаційних ударів, - Генштаб
Зеленський про Макрона: він нарешті «по-справжньому змінився»
Зеленський про Макрона: він нарешті «по-справжньому змінився»
Зеленський виступив у Європарламенті
Зеленський виступив у Європарламенті
Історична промова Байдена: США готові перемагати Китай
Історична промова Байдена: США готові перемагати Китай
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
ГоловнаСвіт

Молдовська спецслужба підтвердила, що Україна передала інформацію про намагання Росії дестабілізувати ситуацію у країні

У спецслужбі зазначили, що не можуть повідомити подробиці.

Молдовська спецслужба підтвердила, що Україна передала інформацію про намагання Росії дестабілізувати ситуацію у країні
Фото: ipre.md

Служба інформації та безпеки (СІБ) підтвердила факт передачі українськими спецслужбами інформації про спроби Росії дестабілізувати ситуацію у Молдові. 

Про це повідомляє News Maker.

“СІБ проводить оперативні заходи, щоб виявити спроби дестабілізації ситуації в країні, і тісно співпрацює зі спецслужбами наших партнерів. У цьому контексті СІБ підтверджує, що як на підставі інформації, наданої нашими українськими партнерами, так і в результаті оперативної роботи служби, виявили диверсійну діяльність, спрямовану на підрив держави Молдови, дестабілізацію та порушення громадського порядку”, - розповіли в СІБ.

У спецслужбі зазначили, що не можуть повідомити подробиці через загрозу зриву оперативних заходів.

Також СІБ запевнила громадян Молдови, що всі державні органи працюють на повну силу і не допустять таких провокацій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників спеціального засідання Європейської Ради повідомив, що Росія мала план руйнування політичної ситуації в Молдові. Він додав, що одразу ж попередив президентку Молдови Маю Санду про плани Кремля, які були схожі на український сценарій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також