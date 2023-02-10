Кількість загиблих у Туреччині та Сирії унаслідок землетрусу перевищила 21 тисячу

ВООЗ попереджає, що без швидкої допомоги, десятки тисяч людей можуть загинути.

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії унаслідок смертоносного землетрусу перевищила 21 тисячу. Водночас надія знайти тих, хто вижив під завалами в морозну погоду, згасає.

Про це пише The Guardian.

Зазначимо, раніше Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозувала, що кількість жертв сягне щонайменше 20 тисяч. Про таку цифру пише Reuters. За словами міністра охорони здоров'я Фахреттіна Коджа, кількість загиблих у Туреччині зросла до 17 406. У Сирії, за даними уряду та служби порятунку на північному заході країни, що контролюється повстанцями, загинули понад 3300 людей.

Guardian додає, що перший конвой гуманітарної допомоги прибув до північно-західної Сирії. Шість вантажівок проїхали через прикордонний пункт Баб-аль-Хава з Туреччини, перевозячи намети та засоби гігієни. Раніше Туреччина заявила, що працює над відкриттям ще двох пунктів пропуску на кордоні з Сирією.

ВООЗ попереджає, що без швидкої допомоги десятки тисяч людей, які живуть на відкритому повітрі, можуть опинитися під загрозою через суворі умови, а кількість загиблих може значно зрости.

Роберт Холден, менеджер ВООЗ з реагування на інциденти, заявив у Женеві, що багато людей виживають “під відкритим небом у гірших і жахливих умовах”, із серйозними перебоями в постачанні води, палива та електроенергії.

“Ми перебуваємо у реальній небезпеці побачити вторинну катастрофу, яка може завдати шкоди більшій кількості людей, ніж початкова катастрофа, якщо ми не рухатимемося з тією ж швидкістю та інтенсивністю, що й рятувальники. Людям потрібні основні засоби, щоб пережити наступний період”, – сказав він.

Нагадаємо, українські консули вирушили в зону стихійного лиха на півдні Туреччини для допомоги українцям. Загалом дипломати вже розшукали 103 українців. Інші 22 громадянина не виходять на зв'язок.