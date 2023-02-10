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В шістьох областях є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури, - Галущенко

Найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

В шістьох областях є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури, - Галущенко
Фото: Facebook/Герман Галущенко

У результаті сьогоднішньої ракетно-дронової атаки РФ є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. 

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко

“Сьогодні, 10 лютого 2023, відбулась чергова масована ракетна та дронова атака на об‘єкти енергетики. На жаль, є влучання в об‘єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях. Запроваджені аварійні відключення в багатьох регіонах”, - повідомив він.

За його даними, найскладніша ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

При цьому міністр зазначив, що завдяки успішній роботі ППО та завчасним технічним заходам вдалось зберегти цілісність енергосистеми України. Енергетики працюють нон-стоп над відновленням енергопостачання.

Нагадаємо, раніше “Укренерго” повідомило, що внаслідок нічної атаки є ворожі влучання по об’єктах енергосистеми в східному, західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

Зокрема, внаслідок нічної та ранкової атак ворога пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали два енергетики. 

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