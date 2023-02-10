У Хмельницькому є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, в області ППО збили 1 крилату ракету та 1 шахід (оновлено)

Можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами.

Вранці 10 лютого у Хмельницькому пролунав вибух.

Про це повідомляє мер Хмельницького Олександр Симчишин.

“Вибух у Хмельницькому. Бережіть себе. Деталі згодом. Можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами”, - написав він.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій згодом додав, що частина облцентру залишилася без електропостачання. Можливі перебої з постачанням води.

Оновлено, 11:43.

“За попередньою інформацією, в Хмельницькій області наші сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 шахід. Але, на жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади”, - повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

За його ланими, пожежа ліквідована, постраждалих нема. Матеріальні збитки підраховуються.

Деталі він пообіцяв повідомити згодом.

Нагадаємо, вночі 10 лютого росіяни обстріляли Україну ракетами та дронами-камікадзе “Шахед”. Зранку окупанти запустили чергову хвилю ракет.