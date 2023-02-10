На Львівщині, Івано-Франківщині та у Вінниці працює ППО

У Львівській області працює протиповітряна оборона. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Максим Козицький.

Він закликав жителів бути в укриттях, а у випадку, якщо хтось побачить підозрілий літальний апарат, повідомляти про нього в чат-бот "Шось летить".

Також ППО працює в Івано-Франківській області, повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

"Сьогодні вранці окупанти здійснили пуски ракет з морських носіїв «Калібр»... Тому прошу всіх прикарпатців бути пильними, під час тривоги перебувати в укриттях", - написала вона в Telegram.

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов також попередив, що в місті було чути вибухи.

"Спрацювала ППО. Будьте в укриттях - повітряна тривога триває. Віримо в наші ЗСУ!", - написав він у Telegram.

Раніше також пролунали виибухи в Києві та області. Влада каже, що працює ППО.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні.