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На Львівщині, Івано-Франківщині та у Вінниці працює ППО

Жителів просять залишатися в укриттях.

На Львівщині, Івано-Франківщині та у Вінниці працює ППО
Ілюстративне фото
Фото: t.me/Pavliuk_KSV/3284

У Львівській області працює протиповітряна оборона. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Максим Козицький.

Він закликав жителів бути в укриттях, а у випадку, якщо хтось побачить підозрілий літальний апарат, повідомляти про нього в чат-бот "Шось летить".

Також ППО працює в Івано-Франківській області, повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

"Сьогодні вранці окупанти здійснили пуски ракет з морських носіїв «Калібр»... Тому прошу всіх прикарпатців бути пильними, під час тривоги перебувати в укриттях", - написала вона в Telegram.

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов також попередив, що в місті було чути вибухи.

"Спрацювала ППО. Будьте в укриттях - повітряна тривога триває. Віримо в наші ЗСУ!", - написав він у Telegram.

Раніше також пролунали виибухи в Києві та області. Влада каже, що працює ППО.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні.

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