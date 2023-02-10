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У Запоріжжі – ще два "прильоти"

Куди саме – не повідомляється. 

У Запоріжжі – ще два "прильоти"
Ілюстративне фото
Фото: Запорізька міськрада

Вранці 10 лютого росіяни продовжили атакувати Запоріжжя. Зафіксовано ще два "прильоти", повідомив у Телеграм секретар міської ради Куртєв.

"Ворог продовжує атакувати Запоріжжя. Зафіксовано два прильоти. Знаходьтеся у безпечних місцях", – написав він.

Цієї ночі в Запоріжжі зафіксували 17 "прильотів" за годину. В різних районах міста зазнали ушкоджень обʼєкти енергетичної та критичної інфраструктури. Люди не поранені. 

Крім того, повилітали вікна в багатоповерхівці, навчальному закладі та обʼєкті культурного призначення. Частина Запоріжжя без світла та опалення.

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