У Києві уламки ракети пошкодили авто, будинок і електромережі (уточнено)

Про поранених мер не повідомив.

У Києві уламки ракети пошкодили авто і дах приватного будинку в Голосіївському районі. Про це мер столиці повідомив у Телеграм.

"Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях!" – написав Кличко.

Київська міська військова адміністрація додала, що також є пошкодження електромережі. В КМВА уточнили, що пошкоджень зазнали два автомобілі. Інформація про поранених уточнюється.

Вранці 10 лютого росіяни почали чергову масовану ракетну атаку на Україну. В різних регіонах, зокрема в Київській області, працює ППО. В Харкові є влучання в обʼєкт інфраструктури.

Ця атака послідувала за нічними запусками "шахідів" та "Калібрів". Сили ППО вночі збили 5 із семи ударних безпілотників та пʼять крилатих ракет.