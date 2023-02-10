Залужний повідомив, що дві російських ракет залетіли до Молдови і Румунії. Бухарест заперечує (оновлено)

Під час сьогоднішньої масованої атаки дві російських ракети перетнули кордон України з Молдовою, потім – із Румунією, після чого повернулися в український повітряний простір.

Про це в Телеграм заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети «Калібр» здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракети були запущені з акваторії Чорного моря", – повідомив він.

Румунія є країною-членом НАТО.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі УП повідомив, що українські військові мали змогу збити ці ракети, але не зробили це через ризики і загрози населенню іноземних держав.

Він додав, що Росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору третіх країн.

Оновлення. Міністерство оборони Румунії заперечує, що російська ракета залітала до них у повітряний простір. Там кажуть, що ворожий обʼєкт був на відстані 35 км від їхнього кордону. Румунські військові також кажуть лише про одну ракету, а не про дві.

Нагадаємо, що в січні російські ракети утретє впали на території Молдови. Їх довелося підривати. До того уламки ракет падали на молдовську території у жовтні та грудні.

Також у січні у Румунії на узбережжі Чорного моря виявили двигун ракети, що є елементом російської ракети зенітно-ракетного комплексу “Панцир-С1”.