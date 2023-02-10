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У повітряному просторі Києва знищили 10 ракет

Даних про поранених немає. 

Під час ранкової російської атаки в повітряному просторі Києва збили 10 ракет. Є пошкодження електромереж.

Постраждалих немає, енергетики працюють над відновленням, повідомив мер Кличко в Телеграм. Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підтвердив знищення 10 ракет.

"Уламками ракети у Голосіївському районі пошкоджено два автомобілі, будинок та електромережі. Дані щодо постраждалих наразі відсутні", – написав він, зазначивши, що дані уточнюються.

Нагадаємо, що над Одеською областю сили ППО збили 13 російських ракет. Протиповітряна оборона працювала також у Вінницькій, Хмельницькій, Львівській та інших областях. 

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