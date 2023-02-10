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Над Одеською областю збили 13 російських ракет

Окупанти били з літаків та кораблів. 

Над Одеською областю збили 13 російських ракет
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Андрія Нєбитова

Під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили над Одеською областю 13 ворожих ракет.

Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Максим Марченко

"Противник здійснив масований ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Як завжди підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном тринадцять ракет! Дякую героям-захисникам неба Одещини, ви найкращі! Слава Україні!" – написав він.

Ранкову атаку ворог здійснив після того, як уночі бив безпілотниками, крилатими ракетами і ракетами С300. ППО працювала в багатьох регіонах, зокрема Київській, Вінницькій, Львівьскій, Івано-Франківській, Хмельницькій областях. Цілями ворога знову були обʼєкти критичної інфраструктури. Є "прильоти" в Запорізькій, Хмельницькій і Харківській областях, а також у Дніпропетровській. 

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