Унаслідок російських атак поранені два енергетики

Внаслідок нічної та ранкової атак ворога пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали два енергетики. Про це повідомили в ДТЕК.

"Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків", – йдеться у повідомленні.

Двом пораненим енергетикам надали допомогу на місці.

Задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі. У ДТЕК не уточнили, в якому регіоні поранено енергетиків.

За вересень-лютий енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 27 разів. 28 енергетиків були поранені, троє загинули.

Нагадаємо, що вночі та вранці росіяни били шахідами і ракетами по обʼєктах критичної інфраструктури. Є влучання в Хмельницькій, Дніпропетровській, Харківській областях. В цих та інших регіонах працювала ППО. У повітряному просторі Києва збили 10 ракет, Одеської області – 13.