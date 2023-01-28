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Через війну посівні площі в Україні зменшилися на чверть

Очікувана посівна площа всіх категорій господарств на підконтрольній території України під урожай 2023 року має скласти 21,8 млн га, що на 6,8 млн га менше від показника 2021 року (28,6 млн га).

Через війну посівні площі в Україні зменшилися на чверть
Фото: EPA/UPG

Через воєнне вторгнення РФ посівні площі в Україні зменшилися на 25%. 

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький на розширеному засіданні Антикризового штабу Правління УСПП (Українська спілка промисловців та підприємців) відзначив зростання ролі аграрного сектору в економіці країни. Проте, через російське вторгнення галузь зазнала колосальних збитків. Це зменшення посівних площ, скорочення виробництва, падіння експорту, дорога логістика та інше.

Зазначається, що всі ці фактори, а також погодні умови, впливатимуть на весняну посівну кампанію. За попередніми даними структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, станом на 30 грудня, очікувана посівна площа всіх категорій господарств на підконтрольній території України під урожай 2023 року має скласти 21,8 млн га, що на 6,8 млн га менше від показника 2021 року (28,6 млн га).

“Якщо ми говоримо про посівну кампанію, то наразі не можемо використовувати приблизно 25% площ через ведення бойових дій або тимчасову окупацію територій. Після деокупації знадобиться багато часу на розмінування та очищення територій. Те, що залишає окупант, потребує як мінімум кількох місяців, а то й до року часу для повернення до виробництва. Ще частину площ не вдалося засіяти через несприятливі погодні умови. Тож, весною потрібно покрити дефіцит не посіяних озимих”, - зазначив Тарас Висоцький.

Також зазначається, що наразі складно прогнозувати цьогорічні валові збори сільськогосподарських культур, які значно залежатимуть від погодно-кліматичних умов під час проведення комплексів польових робіт, а також фінансового і матеріально-технічного забезпечення конкретного сільськогосподарського товаровиробника. В тому числі - від наявності насіння та добрив. Вже зараз можна спрогнозувати зменшення їх внесення до 50% від науково-обґрунтованих норм через здорожчання. Використання дешевших технологій провокує зменшення виробництва.

Тарас Висоцький резюмував, що ключовою проблемою для аграріїв залишається дорога логістика. Також, за його словами, негативний вплив на агросектор має енергетична криза. Та, попри всі виклики, агросектор продовжує працювати та демонструє адаптивність і стійкість.

Нагадаємо, всього від початку війни Україна відвантажила 41,3 млн тонн агропродукції.

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