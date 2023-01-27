Кабмін пропонує скасувати з липня пільгову систему оподаткування

Також хочуть повернути документальні перевірки, штрафні санкції за порушення податкового законодавства тощо.

Уряд схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану".

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт передбачає, що окремі норми діятимуть до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 1 липня.

Мова йде про такі нововведення після цього терміну:

можливість для ФОПів та юридичних осіб бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;

можливість для ФОПів-платників єдиного податку I та IІ груп не сплачувати єдиний податок;

зупинення проведення документальних перевірок;

зупинення перебігу окремих строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства тощо.

Нагадаємо, торік у березні премʼєр-міністр Денис Шмигаль оголосив про повне переформатування економічної моделі України. Так, підприємства з обігом до 10 млрд гривень отримали змогу перейти на сплату єдиного податку. Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці почали платити лише 2% від обороту.