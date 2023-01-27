Кабмін пропонує скасувати з липня пільгову систему оподаткування

Уряд схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану".
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Законопроєкт передбачає, що окремі норми діятимуть до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 1 липня.
Мова йде про такі нововведення після цього терміну:
- можливість для ФОПів та юридичних осіб бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;
- можливість для ФОПів-платників єдиного податку I та IІ груп не сплачувати єдиний податок;
- зупинення проведення документальних перевірок;
- зупинення перебігу окремих строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
- незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства тощо.
Нагадаємо, торік у березні премʼєр-міністр Денис Шмигаль оголосив про повне переформатування економічної моделі України. Так, підприємства з обігом до 10 млрд гривень отримали змогу перейти на сплату єдиного податку. Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці почали платити лише 2% від обороту.