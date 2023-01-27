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Кабмін пропонує скасувати з липня пільгову систему оподаткування

Також хочуть повернути документальні перевірки, штрафні санкції за порушення податкового законодавства тощо.

Кабмін пропонує скасувати з липня пільгову систему оподаткування
Фото: kmu.gov.ua

Уряд схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану". 

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт передбачає, що окремі норми діятимуть до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше 1 липня.

Мова йде про такі нововведення після цього терміну:

  • можливість для ФОПів та юридичних осіб бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу; 
  • можливість для ФОПів-платників єдиного податку I та IІ груп не сплачувати єдиний податок; 
  • зупинення проведення документальних перевірок; 
  • зупинення перебігу окремих строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; 
  • незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства тощо.

Нагадаємо, торік у березні премʼєр-міністр Денис Шмигаль оголосив про повне переформатування економічної моделі України. Так, підприємства з обігом до 10 млрд гривень отримали змогу перейти на сплату єдиного податку. Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці почали платити лише 2% від обороту.

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