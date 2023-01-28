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Окупанти з мінометів обстріляли Чернігівщину та Сумщину

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Окупанти з мінометів обстріляли Чернігівщину та Сумщину
Ілюстративне фото
Фото: Суспільне

У суботу, 28 січня, російські військові з мінометів атакували Чернігівську та Сумську області.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Ворожі війська продовжують обстрілювати населені пункти прикордоння Сумської та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.

  • З 10:45 до 11:30 повідомили про 6 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Стара Гута;
  • З 10:27 до 11.30 повідомили про 12 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Миколаївка;
  • З 11:40 до 11:50 повідомили про 6 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Будівельне;
  • З 11:33 до 11:40 повідомили про 3 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Стягайлівка.

В оперативному командуванні додали, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, що протягом п’ятниці, 27 січня, російські військові обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей з різних видів озброєння.

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