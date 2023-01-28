Цьогоріч абітурієнти з окупованих територій матимуть можливість вступити до вишів дистанційно, - Мінреінтеграції

Цьогоріч абітурієнти з тимчасово окупованих територій матимуть можливість вступити до вишів дистанційно.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

“Наприкінці весни в Україні розпочнеться вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Школярі, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть вступити до них дистанційно без складання національного мультипредметного тесту”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі процедура вступу ще перебуває на стадії опрацювання, її оприлюднять пізніше. Але вже зараз відомо, що після зарахування до вишу впродовж 3 місяців після початку навчання абітурієнт повинен буде укласти договір про здобуття освіти.

Крім того, всі пільги й пільгові категорії, зокрема для жителів ТОТ, під час цьогорічної вступної кампанії будуть збережені. Детальніше про їх застосування буде відомо навесні.

Нагадаємо, проти вчителів-колаборантів станом на кінець 2022 року порушено 49 кримінальних проваджень. Десять осіб отримали повідомлення про підозру.

З початку повномасштабного вторгнення війська РФ пошкодили в Україні понад 2,6 тис. закладів освіти, 406 - повністю зруйнували.