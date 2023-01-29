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У Таїланді чоловіка засудили до 28 років ув'язнення за критику монархії у фейсбуці

27-річний Монкхон Тіракот порушив закон про образу короля в 14 із 27 інтернет-повідомлень.

У Таїланді чоловіка засудили до 28 років ув'язнення за критику монархії у фейсбуці
Фото: apnews.com

У Таїланді чоловіка засудили до 28 років ув'язнення за те, що він критикував монархію у своїх повідомленнях у соцмережі Facebook.

Про це пише Associated Press.

Суд у провінції Чіанграй визнав, що 27-річний Монкхон Тіракот порушив закон про образу короля в 14 із 27 інтернет-повідомлень.

Закон, за порушення якого засудили Тиракота, поширюється на чинного короля, королеву, спадкоємців та регентів.

Активіста заарештували в серпні 2022 року. Його визнали винним і засудили до трьох років ув'язнення за кожне з 14 повідомлень у Facebook - загалом до 42 років ув'язнення. Однак, оскільки Монкхон співпрацює із судом, загальний термін ув'язнення було скорочено до 28 років.

Наразі чоловіка звільнили під заставу, доки його справу розглядають в апеляції. Монкхон повинен не шкодити монархії та не залишати країну.

Нагадаємо, в квітні 2021 року в Таїланді помилували усіх українців, які перебували у виправних колоніях королівства.

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