Військові посадовці наполягають, аби Пентагон дав Україні винищувачі F-16, – Politico

“Я не думаю, що ми проти”, – сказав високопоставлений чиновник Міністерства оборони.

Військові посадовці наполягають на тому, щоб Пентагон схвалив відправку винищувачів F-16 в Україну.

Про це пише Politico з посиланням на три джерела.

“Україна залишила F-16 американського виробництва у своєму списку бажаної зброї після російського вторгнення минулого року. Але Вашингтон і Київ розглядають артилерію, бронетехніку та наземні системи протиповітряної оборони як більш нагальні потреби, оскільки Україна прагне захистити цивільну інфраструктуру та відбити території, окуповані російськими військами”, – зазначає видання.

Однак з огляду на те що Україна готується до весняного контрнаступу, кампанія в Міністерстві оборони щодо винищувачів набирає обертів.

“Я не думаю, що ми проти”, – сказав високопоставлений чиновник Міністерства оборони про F-16. Він підкреслив, що остаточного рішення ще немає.

Однак Україна ще має оголосити, що винищувачі є її головним пріоритетом, підкреслив чиновник, зазначивши, що Пентагон зосереджений на тому, щоб надіслати Києву засоби, необхідні для негайної боротьби.

Politico також пише, що високопоставлений український чиновник заявив у суботу, що Україна та її західні союзники ведуть “прискорені” переговори щодо можливого відправлення як ракет великої дальності, так і військових літаків.

Один із радників українського уряду сказав, що це питання порушувалося у Вашингтоні, але “нічого надто серйозного” поки що не обговорювалося. Інша людина, знайома з розмовами між Вашингтоном і Києвом, сказала, що США можуть знадобитися “тижні”, щоб ухвалити рішення про постачання власних літаків та схвалити реекспорт F-16 з інших країн.

“Якщо ми їх отримаємо, переваги на полі бою будуть просто величезними. ... Це не просто F-16: літаки четвертого покоління, це те, що нам потрібне”, – сказав Reuters радник міністра оборони Олексія Резнікова Юрій Сак.Україна хоче замінити свій парк реактивних радянських літаків сучасними винищувачима – F-16 чи F-15 ВПС США або їхніми європейськими еквівалентам – німецькими “Торнадо” чи шведськими “Гріпен”.

“Десятки більш сучасних літаків стануть доступними протягом наступного року, коли такі країни, як Фінляндія, Німеччина та Нідерланди перейдуть на американські винищувачі F-35”, – додає видання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що серед західних союзників тривають внутрішні дебати щодо постачання Україні реактивних винищувачів. Цю ідею проштовхують українські офіційні особи за підтримки країн Балтії.

Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив, що Сполучені Штати готові "дуже обережно" обговорювати ідею постачання Україні американських винищувачів F-16.

Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігна, аби закрити повітряний простір Україні потрібно щонайменше п'ять авіабригад.