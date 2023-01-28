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Процедуру видачі довідок про перебування військових у полоні мають спростити

Відповідні зміни внесуть у законодавство.

Процедуру видачі довідок про перебування військових у полоні мають спростити
Фото: minre.gov.ua

До законодавства про видачу довідок щодо перебування військовослужбовців у полоні внесуть зміни.

Про це йшлося під час міжвідомчої наради щодо видачі довідок під головуванням віцепрем’єрки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Учасники заходу домовилися, що в кожному органі буде визначено відповідальний підрозділ з видачі таких довідок, а контакти цього підрозділу буде оприлюднено.

Крім того, за результатами наради Верещук доручила створити робочу групу для розробки змін до законодавства щодо удосконалення процедури видачі відповідних довідок.

“До Мінреінтеграції часто звертаються щодо отримання довідок про перебування військовослужбовців у полоні. Бо цей документ є обов’язковим для звернення до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, яка діє при Мінреінтеграції. Щоб пришвидшити для людей отримання таких довідок, доручаю розробити чіткі зміни, які спростять цю процедуру. А також – визначити повноваження Національного інформаційного бюро у цьому процесі, оскільки НІБ адмініструє інформацію про військовополонених”, – зазначила посадовиця.

Зазначимо, для отримання зазначених довідок необхідно звернутися до Міністерства оборони України, правоохоронного органу, командира підрозділу Збройних сил, іншого законного військового формування чи органу, що належить до сил безпеки й оборони України.  

Нагадаємо, Міністерство оборони створює систему супроводу для звільнених з полону військових.

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