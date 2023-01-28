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Найближчими днями на Чернігівщині можливе затоплення будинків в окремих прирічкових селах

Також через негоду можливе порушення транспортного сполучення.

Найближчими днями на Чернігівщині можливе затоплення будинків в окремих прирічкових селах
Фото: Pixabay

В Українському Гідрометеорологічному центрі попереджають про утримання вздовж Верхнього Дніпра на Чернігівщині через льодові явища значного затоплення заплави та можливе затоплення житлових будинків і порушення транспортного сполучення в окремих прирічкових селах.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

“28-30 січня на ділянці Верхнього Дніпра в межах України (Чернігівський район Чернігівської області) утримуватиметься значне затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж Верхнього Дніпра та затоплення житлових будинків ряду сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІІ рівень небезпеки - червоний)”, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зауважили в Гідрометцентрі, 28-30 січня на ділянці Десни Новгород-Сіверський - Макошине (Новгород-Сіверський, Корюківський і Чернігівський райони Чернігівської області) відбуватиметься подальше відновлення і посилення льодових явищ, можливі різкі коливання рівнів води до 0,1 - 0,3 м за добу та утримання і збільшення затоплення заплави та порушення транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни. А на притоці Десни р. Снов утримуватиметься перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

Нагадаємо, російські обстріли Каховської ГЕС призвели до масової загибелі риби. Це може призвести до зриву нересту навесні 2023 року.

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