Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
Тимошенко початок нового року зустріла в Дубаї, – розслідування
Тимошенко початок нового року зустріла в Дубаї, – розслідування
На Черкащині попрощалися з українським військовим Олегом Собченком
На Черкащині попрощалися з українським військовим Олегом Собченком
Кличко та інші мери приїхали до Львова підтримати Атрошенка у суді
Кличко та інші мери приїхали до Львова підтримати Атрошенка у суді
Екскерівник СБУ на Харківщині Дудін 24 лютого спробував захопити владу в регіоні, - Синєгубов
Екскерівник СБУ на Харківщині Дудін 24 лютого спробував захопити владу в регіоні, - Синєгубов
ГоловнаСуспільствоВійна

Набули чинності санкції проти 185 компаній та осіб, яких РФ використовує для перевезення солдат та техніки

Президент увів у дію відповідне рішення РНБО.

Набули чинності санкції проти 185 компаній та осіб, яких РФ використовує для перевезення солдат та техніки
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції проти 185 компаній та осіб, які Росія використовує, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів.

Це передбачено його указом від 28 січня.

“Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використане для нашої оборони”, – зазначив президент.

Україна працюватиме над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами, додав він.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покладено на секретаря РНБО.

Нагадаємо, Рада ЄС вирішила продовжити на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також