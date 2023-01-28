Набули чинності санкції проти 185 компаній та осіб, яких РФ використовує для перевезення солдат та техніки

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції проти 185 компаній та осіб, які Росія використовує, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів.

Це передбачено його указом від 28 січня.

“Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використане для нашої оборони”, – зазначив президент.

Україна працюватиме над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами, додав він.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покладено на секретаря РНБО.

Нагадаємо, Рада ЄС вирішила продовжити на шість місяців, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії.