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В Україні зараз не працює чверть станцій мобільних операторів

Складнощі зі зв'язком сьогодні можуть відчувати мешканці Запорізької та Одеської областей.

В Україні зараз не працює чверть станцій мобільних операторів

Станом на сьогодні в Україні працює 76% від загальної кількості базових станцій мобільних операторів. 

Про це повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Складнощі зі зв'язком сьогодні можуть відчувати мешканці Запорізької (46,3%) та Одеської (57,8%) областей, труднощі є також на Донеччині та Луганщині. 

Він нагадав, що відновлення зв’язку на деокупованих територіях, і забезпечення зв’язком громадян на всій території України залежить від доступності енергоживлення; безпекової обстановки (обстрілів ворогом, замінованості території) і стану обладнання.

Нагадаємо, OSINT-аналітики виявили, що 33 додатки з 360 досліджених є небезпечними у смартфонах українців і фактично працюють на Росію та Білорусь.

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