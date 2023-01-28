У НАТО заявили про готовність блоку до можливого прямого військового зіткнення із Росією

У Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії розміщено ще чотири бойові групи Альянсу.

Блок НАТО добре підготувався до можливого прямого військового зіткнення із Росією.

Про це заявив очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, пише Укрінформ.

“Так, ми готові”, – відповів Бауер на запитання про готовність країн НАТО до прямого військового конфлікту з РФ.

За його словами, під час минулорічного саміту у Мадриді, очільники країн НАТО вирішили розмістити ще чотири бойові групи у Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії на додачу до створених після спроби анексії Росією Криму бойових груп у країнах Балтики та Польщі.

“Ми посилили ці бойові групи, трохи збільшили їх, дали їм більше підтримки у вогневій силі, покращили запаси на складах тощо”, – сказав адмірал.

Бауер додав, що цим Альянс надіслав Росії сигнал, що “у разі, якщо їм прийде думка прийти до НАТО, – ми готові”.

“Якщо існують якісь червоні лінії, то це – одна з них: якщо росіяни перетнуть кордон й зайдуть на територію НАТО”, – наголосив він.

Нагадаємо, згідно з з результатами опитування групи "Рейтинг", підтримка вступу до НАТО за останні місяці знову зросла і є найвищою за історію: на референдумі цю ініціативу підтримали б 86% українців.