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У НАТО заявили про готовність блоку до можливого прямого військового зіткнення із Росією

У Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії розміщено ще чотири бойові групи Альянсу.

У НАТО заявили про готовність блоку до можливого прямого військового зіткнення із Росією
Роб Бауер
Фото: wikipedia.org

Блок НАТО добре підготувався до можливого прямого військового зіткнення із Росією.

Про це заявив очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, пише Укрінформ.

“Так, ми готові”, – відповів Бауер на запитання про готовність країн НАТО до прямого військового конфлікту з РФ.

За його словами, під час минулорічного саміту у Мадриді, очільники країн НАТО вирішили розмістити ще чотири бойові групи у Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії на додачу до створених після спроби анексії Росією Криму бойових груп у країнах Балтики та Польщі.

“Ми посилили ці бойові групи, трохи збільшили їх, дали їм більше підтримки у вогневій силі, покращили запаси на складах тощо”, – сказав адмірал.

Бауер додав, що цим Альянс надіслав Росії сигнал, що “у разі, якщо їм прийде думка прийти до НАТО, – ми готові”.

“Якщо існують якісь червоні лінії, то це – одна з них: якщо росіяни перетнуть кордон й зайдуть на територію НАТО”, – наголосив він.

Нагадаємо, згідно з з результатами опитування групи "Рейтинг", підтримка вступу до НАТО за останні місяці знову зросла і є найвищою за історію: на референдумі цю ініціативу підтримали б 86% українців.

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