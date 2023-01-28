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Росія може бути причетна до провокацій, які зривають вступ Швеції до НАТО, - МЗС Фінляндії

Потенційні зв'язки ультраправого активіста Палудана з Росією вже розслідувані.

Росія може бути причетна до провокацій, які зривають вступ Швеції до НАТО, - МЗС Фінляндії
Фото: EPA/UPG

 Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО.

За словами Хаавісто, потенційні зв'язки ультраправого активіста Палудана з Росією "були розслідувані, і було знайдено певні зв'язки в його оточенні", повідомляє "Європейська правда".

Минулого тижня Расмус Палудан спалив священну книгу ісламу в центрі Стокгольма. Це змусило президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана виключити підтримку вступу Швеції до НАТО.

Хаавісто сказав, що цей епізод "порушує питання про те, що є якась третя сторона - наприклад Росія - або якась інша сторона, яка виступає проти членства в НАТО і прагне до провокацій для досягнення цієї мети".

Уряд Швеції публічно не коментував зв'язок між Палуданом та Росією, але прем'єр-міністр Ульф Крістерссон цього тижня відзначив "сили", які можуть хотіти не допустити членства країни у військовому альянсі.

"Є сили як усередині Швеції, так і за її межами, які хочуть завадити членству Швеції у НАТО", - сказав Крістерссон. 

Туреччина та Угорщина є єдиними двома країнами з 30 членів НАТО, які ще не ратифікували заявки Фінляндії та Швеції. Коментарі Ердогана ставлять під сумнів перспективи приєднання Швеції до Альянсу. Оскільки у Туреччині в середині травня очікуються вибори, Ердоган прагне заручитися підтримкою релігійних консерваторів.

Раніше Фінляндія заявила, що планує рухатися разом зі Швецією до членства в НАТО, а не окремо вступати до Альянсу.

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