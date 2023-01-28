США і Нідерланди домовилися обмежити експорт чіпів до Китаю, - ЗМІ

США і нідерландські посадовці уклали угоду у Вашингтоні, щоб ввести нові обмеження на експорт мікрочіпів у Китай.

Про це повідомляє Politico.

Договір стане перемогою для Вашингтону з його цілями зупинити посилення Китаю як технологічної наддержави. Це зупинить збут обладнання нідерландської компанії ASML. Це одна з декількох компаній у світі, здатна робити принтери для випуску високоякісних напівпровідників, які знаходяться в центрі технологічної війни між США і Китаєм.

Голландський уряд зараз працюватиме над законами, які дозволять здійснити деталі угоди. Спроба ввести такі обмеження може зайняти кілька місяців.

Нагадаємо, що Сполучені Штати відстежують, чи Китай допомогає Росії отримувати озброєння чи техніку та обходити санкції.