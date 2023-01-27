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Швеція планує виділити МАГАТЕ близько 2 млн доларів для місії в Україні

У Швеції вважають посилення важливої роботи МАГАТЕ щодо підтримки та підвищення безпеки українських атомних електростанцій терміновим питанням.

Швеція планує виділити МАГАТЕ близько 2 млн доларів для місії в Україні
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Швеції планує виділити 1,9 млн доларів (20 мільйонів шведських крон) Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) на підтримку його місії з ядерної безпеки в Україні.

Про це повідомляє CNN.

“Унаслідок російської агресії ми спостерігали кілька атак у безпосередній близькості від атомних електростанцій упродовж останнього року, що створює дуже значні ризики”, – сказав міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

Він зазначив, що посилення важливої роботи МАГАТЕ щодо підтримки та підвищення безпеки українських атомних електростанцій є терміновим питанням. 

Нагадаємо, МАГАТЕ знову підтвердило відсутність зброї на українських АЕС. Росія вкотре звинуватила Україну у використанні майданчиків АЕС для зберігання військового обладнання, що надходить зі західних країн.

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