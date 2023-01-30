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РФ стала найбільшим закордонним інвестором Ірану

Раніше ним був Китай. 

РФ стала найбільшим закордонним інвестором Ірану
Фото: EPA/UPG

Росія стала найбільшим інвестором Ірану, обійшовши Китай. Про це пише Bloomberg, посилаючись на газету Donya-e Eqtesad.

Алі Фекрі, голова державної Організації з інвестицій та економічної та технічної допомоги Ірану, заявив у суботу, що Росія витратила близько 2,7 мільярда доларів на два нафтові проєкти в західній провінції Ілам після приходу до влади в серпні 2021 року уряду жорсткої лінії Ібрагіма Раїсі.

Об’єднані Арабські Емірати, Афганістан, Туреччина та Китай стали наступними найбільшими інвесторами. У той час як у Китаю було "більше можливостей", він скоротив витрати протягом минулого року, обмеживши їх логістичними центрами або прикордонними об’єктами, які пов’язані з його власним експортом до Ірану.

Фекрі сказав, що інвестиції Росії полягають або в надсиланні фізичної готівки до Ірану, або в використованні торговців іноземною валютою.

Іран і Росія значно зміцнили зв’язки після вторгнення Москви в Україну наприкінці лютого минулого року. Тегеран постачає росіянам ударні безпілотники, якими вони бʼють по цивільній інфраструктурі. Росіяни також прагнуть отримати іранські ракети. 

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