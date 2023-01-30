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Війна Росії проти України пришвидшить відмову світу від нафти та газу, – аналітики

Російська війна також призведе до зниження світового ВВП щонайменше на 2% до 2025 року. 

Війна Росії проти України пришвидшить відмову світу від нафти та газу, – аналітики
Фото: EPA/UPG

Війна Росії проти України пришвидшить відмову країн від нафти і газу, оскільки вони віддають перевагу внутрішнім відновлювальним джерелам енергії як способу підвищення безпеки постачання, а також скорочення вуглецевих викидів. Такий висновок з останнього річного енергетичного прогнозу зробили економісти BP Plc, пише Bloomberg.

Нафтова компанія бачить значно різкіше зниження попиту на викопне паливо у 2035 році порівняно з аналізом, проведеним до торішнього вторгнення. 

"Підвищена увага до енергетичної безпеки в результаті російсько-української війни має потенціал для прискорення енергетичного переходу, оскільки країни прагнуть збільшити доступ до енергії, виробленої всередині країни, значна частина якої, ймовірно, надходить з відновлюваних джерел та іншого невикопного палива", – сказав головний економіст BP Спенсер Дейл.

Російська війна також призведе до зниження світового ВВП щонайменше на 2% до 2025 року порівняно з очікуванням рік тому, заявили в ВР. Це означає, що викиди також будуть нижчими, ніж попередні прогнози. Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на тлі постійного російського енергетичного шантажу країни ЄС стали відмовлятися від нафти й газу з РФ. 

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