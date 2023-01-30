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Окупанти почали депортувати жителів Луганська в Росію

Їм обіцяють пільги у віддалених районах країни.

У Луганську російські окупанти почали депортувати місцевих жителів до Росії, а в їхні будинки заселяють військових.

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної адміністрації.

Сім’ям деяких мобілізованих луганчан росіяни обіцяють пільги у віддалених районах РФ, звідки самі при можливості тікають.

"Із навколишніх сіл Сватівщини загарбники депортують людей, Підгорівку на Старобільщині вже розмародерили"", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію РФ сімей військовослужбовців 2-го армійського корпусу збройних сил РФ.

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