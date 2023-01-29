Головне за ніч. Неділя, 29 січня

Відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, удар ЗСУ по вокзалу в окупованому Іловайську, вибух на військовому заводі в Ірані.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області, Ямполівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження окупантів, а наші ракетники і артилеристи уразили два пункти управління, дві позиції ППО противника, шість районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

Російські окупанти завдали одного ракетного і 32 авіаційних ударів та здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському обороняються.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 29 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських окупантів, 8 танків та 22 бронемашини. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 126 160 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У ніч проти неділі, 29 січня, Збройні сили України завдали удару по вокзалу в окупованому Іловайську у момент, коли там “розвантажували особовий склад та техніку”.

Про це повідомив у своєму Телеграмі-каналі полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

За інформацією окупантів, українські військові випустили по них сім ракет.

Відео з місця події – в новині.

Президент України Володимир Зеленський указом від 28 січня надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України про санкції щодо 185 компаній та осіб, які Росія використовує, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів.

“Їхні активи в Україні блокуються, наявне майно буде використане для нашої оборони”, – зазначив президент, додавши, що Україна працюватиме над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами.

Блок НАТО добре підготувався до можливого прямого військового зіткнення із Росією.

За словами голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, під час минулорічного саміту у Мадриді очільники країн НАТО вирішили розмістити ще чотири бойові групи у Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії на додачу до створених після спроби анексії Росією Криму бойових груп у країнах Балтики та Польщі.

“Ми посилили ці бойові групи, трохи збільшили їх, дали їм більше підтримки у вогневій силі, поліпшили запаси на складах тощо”, – сказав адмірал.

“Якщо існують якісь червоні лінії, то це – одна з них: якщо росіяни перетнуть кордон й зайдуть на територію НАТО”, – наголосив він.

На військовому заводі у місті Ісфаган у центральній частині Ірану пролунав гучний вибух.

За словами представника Служби безпеки, жертв немає, повідомило державне мовлення Ірану IRIB.

Згодом іранські державні ЗМІ з посиланням на міністерство оборони повідомили, що вибух на заводі стався через “невдалу” атаку безпілотника.

“Один з (безпілотників) був уражений ... протиповітряною обороною, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули. На щастя, ця невдала атака не призвела до людських втрат і завдала незначних пошкоджень даху цеху”, – йдеться в заяві міністерства, опублікованій державним інформаційним агентством IRNA.

Іранські інформаційні агентства повідомили про гучний вибух і опублікували відео, на якому видно спалах світла на заводі, а також кадри машин швидкої допомоги та пожежних машин біля заводу.

Місцеві медіа заявляють, що до атаки причетні США або Ізраїль. Журналісти також пишуть, що майже одночасно з вибухом в Ісфагані загорівся завод з переробки автомобільної оливи у місті Азаршахр.

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