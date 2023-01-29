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ЗСУ вдарили по окупантах в окупованому Іловайську

Кількість ліквідованих російських військвоих уточнюється.

ЗСУ вдарили по окупантах в окупованому Іловайську

У ніч проти неділі, 29 січня Збройні сили України завдали удару по вокзалу в окупованому Іловайську у момент, коли коли “розвантажували особовий склад та техніку”.

Про це повідомив поширив полковник ЗСУ Анатолій Штефан у своєму Телеграмі-каналі.

За інформацією окупантів, українські військові випустили по них сім ракет.

“Ні на мить ми не забуваємо про дострокову демобілізацію упирєй. Уточнюємо кількість та якісну характеристику”, – додав Штефан.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив відео з місця події.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 по 28 січня 2023 орієнтовно склали 125 510 осіб. 27 січня доби укарїнські захисники ліквідували 800 ворогів.

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