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Україні потрібні далекобійні ракети, аби зупинити російський терор, – Зеленський

“Зокрема, для того, щоб прибрати цю можливість окупанта ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки".

Україні потрібні далекобійні ракети, аби зупинити російський терор, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Україні потрібні далекобійні ракети, заявив у своєму зверненні 28 січня президент України Володимир Зеленський.

“Зокрема, для того, щоб прибрати цю можливість окупанта ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки й знищувати ними українські міста”, – сказав він.

Президент нагадав, щ о вчора зранку російська армія обстріляла ракетами-300 житловий сектор міста Костянтинівка на Донеччині. Унаслідок атаки загинуло 3 людей, ще 14 отримали поранення.

“Ці російські ракети влучили в Костянтинівці, зокрема, в чотири житлові будинки. І такі обстріли, на жаль, є повсякденністю наших територій, до яких російська армія дістає ось такими ракетами. Донбас, Харківщина, південь держави”, – додав він.

Зеленський зазначив, що припинити цей російський терор було б можливо, “якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили для наших військових і щоб у терористів не було відчуття безкарності”.

Нагадаємо, Росія збільшила до трьох кількість ракетоносіїв у Чорному морі, до пуску готові 20 ракет типу “Калібр”

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